Aslı Tandoğan Bodrum'da! Kim der ki 5 aylık hamile

5 aylık hamile olan Aslı Tandoğan Bodrum'da tatiline devam ediyor. Güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde evlenen Özge Özder ile birlikte Bodrum'a gitmişti

İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan ve karnı iyice belirginleşen Tandoğan'ın, 5 aylık hamile olmasına rağmen çok kilo almadığı gözlerden kaçmadı.

Aslı Tandoğan kimdir? : Aslı Tandoğan, 2 Nisan 1979 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi'nde eğitimini alan Tandoğan, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Arp bölümünden mezun olmuştur.