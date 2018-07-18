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Aslı Süme Efeoğlu kimdir Şener Şen yeğeni Adnan Oktar kediciği mi?

Aslı Süme Efeoğlu kimdir Şener Şen yeğeni Adnan Oktar kediciği mi?

Aslı Süme Efeoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli soruları Adnan Oktar'ın yönetim kadrosunda adı çıkınca merak konusu oldu. Yönetici Bacı olan Aslı Süme Efeoğlu Şener Şen'in yeğeni çıktı. Peki Aslı Süme Efeoğlu Adnan Oktar örgütünde ne iş yapıyordu, neden gözaltına alındı?

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 10:55 - Güncelleme: 18-07-2018 10:55

Aslı Süme Efeoğlu kimdir, kaç yaşında soruları usta oyuncu Şener Şen'in yeğeni çıkınca gündeme geldi. Adnan Oktar ve örgütüne yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan isimlerden biri de Aslı Süme Efeoğlu oldu. Yönetim kadrosunda söz sahibi ve Yönetici bacı olan Aslı Süme Efeoğlu  sözde örgütte bacılar ve kız kardeşler grubunun tamamından sorumlu. Peki kimdir bu Aslı Süme Efeoğlu işte merak edilenler

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele tarafından Suç Örgütü Lideri Adnan Oktar ve örgütün diğer üyelerine yönelik İstanbul merkezli beş ayrı ilde büyük bir operasyon düzenlenerek, Aslı Süme Efeoğlu olmak üzere ''örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen'' pek çok isim yakalanarak gözaltına alındı.

ŞENER ŞEN'İN YEĞENİ: 187 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında Aslı Süme Efeoğlu’nun da Adnan Oktar’la bağlantısının olduğu tespit edildi. Peki, Şener Şen'in yeğeni olduğu ifade edilen, Adnan Oktar örgütünde yönetici pozisyonunda görev alan ve polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Aslı Süme Efeoğlu kimdir? İşte, ''Yönetici Bacı'' olduğu öne sürülen ve 24 yıldır örgütte yer aldığı belirtilen Aslı Süme Efeoğlu hakkında detaylı bilgiler...

ASLI SÜME EFEOĞLU KİMDİR: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele tarafından Adnan Oktar ile bağlantısı olduğu tespit edilerek yakalanarak gözaltına alınan Aslı Süme Efeoğlu, Suç Örgütü Lideri Adnan Oktar'ın grubunda ''Yönetici'' konumda görev icra ettiği saptanmıştır. Aslı Süme Efeoğlu, Notre Dame de Sion kolejini bitirmesinin ardından üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde Çalışma Ekonomisi bölümünden tamamlayarak mezun oldu.

Usta sinema sanatçısı Şener Şen'in dayısı olan ve 24 yıl boyunca Adnan Oktar örgütünde yer aldığı bilgisine ulaşıldığı Aslı Süme Efeoğlu, örgütte ''Yönetici Bacı'' olarak faaliyetlerini yürüttüğü öne sürüldü. Öte yandan kamuoyu tarafından merak ve araştırma konusu haline gelen Aslı Süme Efeoğlu'nın örgütte bacılar ve kız kardeşler grubunun tamamından sorumlu olduğu ifade edilmektedir.

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