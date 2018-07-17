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Aslı Süme Efeoğlu kimdir? Adnan Oktar'la bağlantısı

Aslı Süme Efeoğlu kimdir? Adnan Oktar'la bağlantısı

Ünlü oyuncu Şener Şen'in yeğeni olduğu belirtilen Aslı Süme Efeoğlu, Adnan Oktar ve grubu operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Peki Şener Şen'in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu kimdir, Adnan Oktar ile olan ilişkisi ne?

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Eklenme Tarihi: 17-07-2018 23:51 - Güncelleme: 17-07-2018 23:51

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri geçtiğimiz hafta Oktar yapılanmasına yönelik operasyon düzenlemiş ve 5 ilde yapılan baskınlarda Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 190 şüpheliyi gözaltına almıştı. Öte yandan gelen son bilgilere göre ünlü sanatçı Şener Şen'in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu da gözaltına alındı. Peki kimdir bu Aslı Süme Efeoğlu...

Vatan caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan Efeoğlu'nunda diğer şüpheliler gibi sorguya alındığı öğrenilirken Şener Şen ile olan bağlantısı nedeniyle herkes Aslı Süme Efeoğlu ismini aramaya başladı.

ASLI SÜME EFEOĞLU KİMDİR?

Aslı Süme Efeoğlu'nun 24 yıldır Adnan Oktar'ın yanında olduğu biliniyor. Notre Dame de Sion kolejinde okuyan Aslı Süme Efeoğlu, İstanbul Üniversitesi’nde Çalışma Ekonomisi bölümünü bitirmişti. Şener Şen, Aslı Süme Efeoğlu'nun dayısıdır.

ADNAN OKTAR DA İFADE VERDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin 11 Temmuz’da Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde yaptığı operasyon kapsamında gözaltında bulunan 187 kişinin ifadeleri dünden beri alınmaya devam ediyor.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah saatlerinde Adnan Oktar’ın ifadesini almaya başladı.

Polis ekipleri, Oktar’ın ifadesi sırasında 3 avukatın hazır bulunduğunu, ifadeye sırayla eşlik ettiklerini belirtti.

Yaklaşık 13 saattir devam eden ifadesinde Oktar’ın, kendilerini dini bir grup olarak tanımladığı öğrenilirken, hakkındaki tüm suçlamaları reddettiği öne sürüldü.

Polis ekiplerinin Oktar’a akıl sağlığının yerinde olup olmadığıyla ilgili sorduğu soruya ise ’Yerinde’ şeklinde cevap verdiği iddia edildi.

Adnan Oktar ve grubuna yönelik devam eden soruşturma kapsamında emniyet kaynakları, Hollanda, Katar, Almanya, Azerbaycan, Kazakistan, Avusturya ve Türkiye genelinde bulunan mağdurların sayısının 200’e yaklaştığını ileri sürdü.

Sanatçı Şener Şen'in yeğeni gözaltına alındıSanatçı Şener Şen'in yeğeni gözaltına alındıSanatçı Şener Şen'in yeğeni gözaltına alındıSanatçı Şener Şen'in yeğeni gözaltına alındıHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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