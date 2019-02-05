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Aslı Sivrioğlu kaç yaşında Masterchef Somer Sivrioğlu'nun karısı kimdir?

Aslı Sivrioğlu kaç yaşında Masterchef Somer Sivrioğlu'nun karısı kimdir?

Masterchef yarışması ile ünlenen ve tanınan Somer Sivrioğlu'nun adı son günlerde esmer bir kadınla anılıyor. Evli ve 2 çocuk babası olan Somer Sivrioğlu'nun eşi Aslı Sivrioğlu'nu aldattığı ve evliliklerinde kriz yaşandığı iddia edildi. 18 senelik evliliği aldatma ile yıkılmas eşiğinde olan Somer Sivrioğlu kimdir, eşi ve çocukları kimdir?

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Eklenme Tarihi: 05-02-2019 09:25 - Güncelleme: 05-02-2019 09:25

MasterChef Türkiye yarışmasıyla tanınan Somer Sivrioğlu hakkında ortaya atılan iddia bir anda magazin basınının gündemine oturdu. Evli ve 2 çocuğu olan Somer Sivrioğu'nun 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'nu esme bir kadınla aldattığı, hatta aldatma fotoğraflarının olduğunuiddia edildi. Çok konuşulan bir diğer iddia ise Aslı Sivrioğlu ihanetin ardından Somer Sivrioğlu'ndan ayrılma kararı aldı. Derin ve Deniz adında bir oğlu ve kızı olan Somer Şef'in yeni sevgilisi iddialara göre çekim ekibinden bir editör. 

 MasterChef programındaki bir diğer jüri üyesi olan Hazer Amani’nin Ataşehir’deki mekanında bir kadınla yakalanan Somer Sivrioğlu, eşi yurt dışındayken yasak aşkıyla görüntülendi. Evli ve 2 çocuğu bulunan Sivrioğlu'nun yanında annesinin de olduğu iddia edildi.

Avustralya’da eşi Aslı Sivrioğlu’yla iki restoranı olan ve daha sonra İstanbul’a MasterChef programında sunucu olmak için gelen Somer Sivrioğlu, eşini İstanbul'da aldattı. Sözcü'nün özel haber olarak geçtiği görüntülerdeki kadının ise çekim setinde çalışan esmer bir editör olduğu söylendi. Habere göre ikili yaklaşık dört aydır ilişki yaşıyor.

OLAY GÖRÜNTÜ: Bir programda mekanının özel hamburgerini anlatan Hazer Amani’nin arkasında şef Somer Sivrioğlu, yasak aşk yaşadığı iddia edilen esmer editöre sarıldığı açıkça görülüyor. Ayrıca aynı videoda masada Somer Sivrioğlu’nun annesi Ülkü Hanım’ın olduğu ortaya çıktı.

Aslı Sivrioğlu, 18 yıllık eşi Somer Sivrioğlu’nun kendisini aldattığını öğrenmesi sonrası bir süre ayrı kalan çift boşanma kararı aldı. Avustralya'da yaşayan Somer Sivrioğlu ise, İstanbul'a yerleşti.

 Şu anda sessizliğin hakim olduğu gündemi sarsan olayda Sivrioğlu çifti sessizliğini korurken, akıllara Somer Sivrioğlu'nun kim olduğu sorusu geldi. MasterChef Türkiye ile adını duyuran Somer Sivrioğlu kimdir?

 25 Mayıs 1971 tarihinde dünyaya gelen Somer'in annesi de şef. Küçük yaşlardan beri yemeğe ilgili olan ünlü isim, Bilkent Turizm Otelcilik'ten mezun olduktan sonra 1996'da gittiği Avustralya'da 23 yıl kaldı.

Lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans için Avustralya'ya gitti. Yurt dışındaki restoranlarda çalışan Somer Sivrioğlu, geleneksel yemeklerimizi barındıran menüsü ile Türk mutfağını tanıttı.

 

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