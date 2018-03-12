Aslı İzmirli kimdir aslen nereli kaç yaşında bakın asıl işi neymiş

Aslı İzmirli kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Aslı İzmirli'nin anne ve babası kim soruları merak edildi. Mina Başaran2ın özel jetinin düşmesi sonucu hayatını kaybeden 8 genç kızdan biri olan Aslı İzmirli'nin merak edilenleri...
ASLI İZMİRLİ ASIL İŞİ: Bekarlığa veda partisi için Mina Başaran'ın özel jetiyle İsranbul'a dönenken uçağın düşmesimesi sonucu hayatını kaybeden Aslı İzmirli'nin İstanbul’da bulunan Gia Jewels’ı kurduğu ve mücevher tasarımı yaptığı öğrenildi.
Anne, babası ve yakın zamanda bebek sahibi olacak ablasına düşkünlüğü ile bilinen Aslı İzmirli İstanbul Bilgi Üniversitesi mezunu olan Aslı İzmirli, mücevher tasarımcısı. Son olarak İzmia Jewelry adlı kendi şirketini kurdu.
MİNA BAŞARAN İLE KAZADA ÖLEN KIZLAR KİM: Başaran Holdinge ait özel uçakta Mina Başaran ile birlikte bekarlığa veda partisine katılan arkadaşları Zeynep Çoşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Jasmin Baruh Siloni, Sinem Akay ve Liana Hananel de hayatını yitirdi. Mina Başaran gibi arkadaşları da Türkiye'nin zengin ailelerine mensuplar.
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