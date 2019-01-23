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Aslı İnandık evli mi eşi Ahad Kazmaz kim mesleği ne?

Aslı İnandık evli mi eşi Ahad Kazmaz kim mesleği ne?

Birbirinden komik videolarla üne kavuşan oyuncu Aslı İnandık kimdir, kaç yaşında ve evli mi eşi kim soruları merak konusu oldu. Gülse Birsel tarafından keşfedilen Aslı İnandık ilk olarak Yalan Dünya dizisinde oynadı. Daha sonra Güldür Güldür ekibine girdi. Aslı İnandık Ahad Kazmaz ile evlidir.

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Eklenme Tarihi: 23-01-2019 09:55 - Güncelleme: 23-01-2019 09:55

Aslı İnandık kimdir, kaç yaşında ve eşi Ahad Kazmaz kimdir soruları merak konusu oldu. Çektiği komik videolarla youtube'da fenomen olan ve binlerce takipçisi olan oyuncu Aslı İnandık 30 yaşında ve dizilerde oynamaya başladı. İlk olarak Yalan Dünya'da rol aldı. Peki eşi Ahad Kazmaz kimdir, mesleği ne? 

Aslı İnandık, sosyal medyada paylaştığı komik videolar ile tanınmaya başlamasından sonra adından “Aslı Gibidir” filmi ile de söz ettiriyor. 2014 yılında ise Gülse Birsel'in teklifi üzerine Yalan Dünya dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Aslı İnandık, Güldür Güldür Show programındaki performansı ile dikkatleri çekti. Peki Aslı İnandık kimdir, kaç yaşında?

ASLI İNANDIK KİMDİR: Aslı İnandık, 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi Müzik Bölümü'nde eğitim aldıktan sonra, Ankara Üniversitesi DTCF Oyunculuk Bölümü'nde de eğitim gördü.

Youtube kanalı açarak kısa sürede çok fazla takipçi edinen Aslı İnandık kısa sürede sosyal medya fenomeni olmayı başardı. 2014 yılında ise Gülse Birsel'in teklifi üzerine Yalan Dünya dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Star Tv ekranlarında yayınlanan; başrolü Berk Cankat, Özge Gürel, Canan Ergüder ve Mesut Akusta'nın paylaştığı Yıldızlar Şahidim dizisinin kadrosunda yer almakta, Feraye karakterini canlandırdı.

AHAD KAZMAZ KİMDİR?

Ahad Kazmaz, 1 Ocak 1984 tarihinde dünyaya geldi. Aslı İnandık’ın menajerliğini üstlenen Ahad Kazmaz, Aliye, Hırsız Polis, İmkansız Aşk gibi dizilerin kadrosunda yer aldı.

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