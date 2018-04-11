Aslı Hünel kimdir kaç yaşında kocası bakın kimmiş

Aslı Hünel kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Aslıhan Hünel'in eşi Savaş Yurtsever kim soruları magazin basınının gündeminde. Sevilen şarkısı Aslı Hünel aslen İstanbullu ve 1977 doğumlu. Kardeşi ise hepimizin dizilerde bildiği isim Saruhan Hünel. Bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Savaş Yurtsever ile nikah defterine imzayı atan Aslı Hünel sonunda muradına erdi. Gelinliği ile de çok konuşan Aslı Hünel hayalindeki gelinlik için aylarca provaya gitmiş. Peki kocası Savaş Yurtsever ne iş yapıyor, nereli ve kaç yaşında?

İMZAYI ATTTI: Bir süredir beraber olan oyuncu Saruhan Hünel'in kız kardeşi Aslı Hünel ile Savaş Yurtsever dünya evine girdi. Çiftin düğününe çok sayıda ünlü katıldı. Çiftin Baltalimanı'nda bir mekanda gerçekleşen düğün törenine ünlüler akın etti. Seda Sayan, Alişan, Safiye Soyman ve Nadide Sultan'ın da aralarında bulunduğu ünlü isimler gecede Aslıhan Hünel'i yalnız bırakmadı.

Aslı Hünel kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve Aslı Hünel'in kocası kim olacak soruları merak konusu oldu. Oyuncu Saruhan Hünel'in de kardeşi olan Aslı Hünel 1977 İstanbul doğumlu. Aslı Hünel'in anne ve babası da Arap asıllı. Aslı Hünel'i daha yakından tanıyalım işte Aslı Hünel'in biyoğrafisi...

ASLI HÜNEL KİMDİR: 1977 yılınında İstanbul’da dünyaya gelen Aslı Hünel, Türk Sanat Müziği alanında seslendirdiği eserlerle tanınıyor. Arap asıllı bir anne ve Selanikli bir babanın iki çocuğundan biridir. Aynı zamanda ünlü oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir.

Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan Aslı Hünel, 14 yaşında ilk şan dersini almıştır. 1994'te 18 yaşındayken ilk albümün çıkartan Aslı Hünel, profesyonel müzik kariyeri boyunca birçok projeye imza atmıştır. Sevilen sanatçı Alı Hünel, 2013 yılında ciddi sağlık problemleri ile mücadele etmiş ve tedavilerin sonunda sağlığına kavuşmuştur. Aslı Hünel 2016 yılında çıkardığı "Rengarenk" adlı albümü ile tekrar gündeme gelmiştir.