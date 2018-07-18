Aslı Enver'in alacak davasında bilirkişi kararını verdi!

Aslı Enver başrolü oynadığı Kış Güneşi adlı dizinin yurt dışı gelirlerinden pay alamadığı için yapımcı şirkete alacak davası açmıştı. Mahkeme dava dosyasını bilirkişiye göndermişti. Bilirkişi raporunda Aslı Enver haklı bulundu.

Aslı Enver'in alacak davasında bilirkişi kararını verdi!

Aslı Enver başrol oynadığı Kış Güneşi adlı dizinin yurt dışı gelirlerinden pay alamadığı gerekçesiyle yapımcı şirket Endemol Medya'ya açtığı 32 bin 533 TL'lik alacak davasının görülmesine devam edildi. Mahkeme Enver'in haklı olup olmadığının tespiti için dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi raporunda, davalı Endemol Medya şirketinin ticari defterleri üzerine yaptığı incelemede, Aslı Enver’e 32 bin 533 TL borçlu olduğu belirtildi.

18
Aslı Enver'in alacak davasında bilirkişi kararını verdi!

İCRA TAKİBİ BAŞLATILMIŞTI: İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Endemol Medya defalarca ödeme yapacağını söylemesine rağmen ödeme yapmadı. Dava dilekçesinde Aslı Enver’in avukatı İsmail Filiz, “Davacı ve davalı arasındaki sözleşme gereğince müvekkilimin

28
Aslı Enver'in alacak davasında bilirkişi kararını verdi!

‘Kış Güneşi’adlı dizide baş rol oyuncusu olduğunu müvekkilinin dizinin 18. Bölümünde rolünü icra ettiğini ve bölüm ücretlerini aldığını ancak davalı dizinin yurtdışına satışı ile elde ettiği gelirin brüt yüzde dördünü müvekkilime ödemesi gerektiğini, davalı yan tarafından müvekkilimin bağlı olduğu ajansa mail gönderildiğini ve bahse konu mailde Kış Güneşi dizisinin yurt dışına satıldığı ve müvekkilime KDV dahil 32 bin 533 TL ödeneceği belirtilerek makbuz kesip ödeneceği bildirildi.

38
Aslı Enver'in alacak davasında bilirkişi kararını verdi!

Endemol Medya defalarca ödeme yapacağını söylemesine rağmen ödeme yapmayınca İstanbul 4. İcra müdürlüğü kanalıyla 32 bin 533TL icra takibi başlattık. İcra takibi durdurulunca da bu davayı açtık. Gelirin payımıza düşen miktarını istiyoruz davamızın kabulüne karar verilsin” dedi.

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro