Aslı Enver'in alacak davasında bilirkişi kararını verdi!

‘Kış Güneşi’adlı dizide baş rol oyuncusu olduğunu müvekkilinin dizinin 18. Bölümünde rolünü icra ettiğini ve bölüm ücretlerini aldığını ancak davalı dizinin yurtdışına satışı ile elde ettiği gelirin brüt yüzde dördünü müvekkilime ödemesi gerektiğini, davalı yan tarafından müvekkilimin bağlı olduğu ajansa mail gönderildiğini ve bahse konu mailde Kış Güneşi dizisinin yurt dışına satıldığı ve müvekkilime KDV dahil 32 bin 533 TL ödeneceği belirtilerek makbuz kesip ödeneceği bildirildi.