Aslı Enver'den Murat Boz'a büyük jest! Ayrılıktan sonra bir ilk

Geçtiğimiz nisan ayında 2,5 yıllık birlikteliklerini sonlandıran Murat Boz ile Aslı Enver çifti hayranlarını oldukça üzmüştü. İkilinin barışma iddiaları ise günlerce konuşulmuş, ardından Murat Boz'un açıklaması ile doğrulanmıştı. Uzun süren ayrılığın ardından yeniden birlikte olan çiftten Aslı Enver, müstakbel kayınvalidesini takibe aldı.
Yılbaşını yurt dışında birlikte geçiren çiftin ayrılıktan sonra ilk fotoğrafları ise bu olmuştu. Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Barıştık ama özel hayatımızla ilgili konuşmama kararı aldık" demişti.
TV 8'in patronu Acun Ilıcalı'nın da devreye girdiği ve ikiliyi yeniden bir araya getirmek yönünde çaba harcadığı magazin kulislerinde konuşulmuş ve ardından ise barışma haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.
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