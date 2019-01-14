Aslı Enver'den Murat Boz'a büyük jest! Ayrılıktan sonra bir ilk

Uzun süren ayrılıklarının ardından Murat Boz tekrardan barışan Aslı Enver, yakışıklı sanatçının annesini sosyal medya hesabından takibe aldı.

Geçtiğimiz nisan ayında 2,5 yıllık birlikteliklerini sonlandıran Murat Boz ile Aslı Enver çifti hayranlarını oldukça üzmüştü. İkilinin barışma iddiaları ise günlerce konuşulmuş, ardından Murat Boz'un açıklaması ile doğrulanmıştı. Uzun süren ayrılığın ardından yeniden birlikte olan çiftten Aslı Enver, müstakbel kayınvalidesini takibe aldı. Twitter

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Yılbaşını yurt dışında birlikte geçiren çiftin ayrılıktan sonra ilk fotoğrafları ise bu olmuştu. Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Barıştık ama özel hayatımızla ilgili konuşmama kararı aldık" demişti. Twitter

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Ünlü çifti çok yakından tanıyan dostları ise çifti barıştırmak için çok uğraşmıştı. Aslı Enver'in barışmayı için evlilik şartıyla kabul ettiği iddia edilmişti. Twitter

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