Aslı Enver sessizliğini tam gününde bozdu işte o paylaşım!

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Böylesi birgün de büyükler bile çocukluklarına dönüyorlar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı magazin dünyasının ünlü isimleri de es geçmedi ve duygu, düşüncelerini sosyal medya hesapları üzerinden takipçileri ile paylaştılar. İçlerinde, şu sıralar Murat Boz ile olan ayrılığı yüzünden gündemde olan başarılı oyuncu Aslı Enver'de var. İşte Cem Yılmaz'dan Aslı Enver'e, Zuhal Olcay'dan Ata Demirer'e ünlü isimlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları.