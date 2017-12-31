Aslı Enver şarkıcılığa mı soyunuyor?

Star TV'deki 'İstanbullu Gelin'in yıldızı Aslı Enver, BeStyle Dergisi'ne konuştu. Başarı, aşk, kariyer hakkında şunları söyledi:
''Dizi için haftanın 5-6 günü yoğun çalışıyorum. Tek lüksüm uyku. İzin günümde haftanın yorgunluğunu atıyorum. Kahvaltı yaptıktan sonraki en büyük keyfim evde ya da sinemada film izlemek. Murat da benim gibi. Aynı şeylerden zevk alıyoruz.''
''Hayat bana şunu öğretti; bir şeye inanıyor ve peşinden gidiyorsan, başarı mutlaka geliyor. Doğru yaptığına inandığın zaman, hedefe ulaşıyorsun. İnandığım şeyden asla vazgeçmem. Sonuna kadar mücadele ederim.''
''Şarkı söylemeyi çok seviyorum ama bu konuda bir kariyer planım yok. Belki bir hayır işi için sahneye çıkarım. Ya da senaryo gereği mikrofon başına geçerim. Murat ses rengimi ve yorumumu beğeniyor.''
''İlişkimiz harika gidiyor. Karşılıklı iletişimimiz güçlü. Murat harika bir insan, çok mutluyuz.''
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