Aslı Enver evi terk etmişti! İşte ayrılığın perde arkası

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Aslı Enver ile Murat Boz’un ilişkisi sürpriz şekilde sona erdi. Çiftin birlikteliği 2016’da başlamıştı. Aslı Enver, Murat Boz’un jüri üyeliği yaptığı “O Ses Türkiye”nin çekimlerine katılmış, kısa bir süre sonra sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarıyla iki ünlü ismin aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
Aslı Enver ve Murat Boz’un ilişkisi 2017’nin mayıs ayında da sekteye uğradı. Yaşadıkları sorunlar yüzünden birlikteliklerini noktalayan ikili, ayrılığa 2 ay dayanabildi. Yeniden bir araya gelmelerinin ardından birbirlerinin aileleriyle de tanışan ikilinin evleneceklerine kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak çift sürpriz bir kararla yeniden ayrıldı.
Aslı Enver, eşyalarını toplayarak Murat Boz’la birlikte yaşadıkları evden taşındı. İki isim, sosyal medya hesaplarında paylaştıkları, birlikte çekilmiş fotoğraflarını ise henüz silmedi.
Kelebek yazarı Onur Baştürk, Murat Boz ve Aslı Enver'in ayrılığının perde arkasını yazdı. Yanılmışım. Murat Boz ve Aslı Enver ayrılığı konusunda. Pazar yazısında şöyle demiştim: “Kesin Aslı Enver bitirmiştir. Çünkü evi terk eden Aslı olmuş.” Oysa bitiren Aslı Enver olmamış. Aniden, hiçbir gerekçe göstermeden ilişkiyi bitiren Murat Boz’muş. Aslı Enver’in hâlâ şokta olduğunu söylüyor ona yakın kaynaklar.
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