Aslı Enver evi terk etmişti! İşte ayrılığın perde arkası

Güzel oyuncu Aslı Enver ve yakışıklı şarkıcı Murat Boz, 2.5 yıllık ilişkilerini noktalamıştı. Aslı Enver, ayrılık kararının ardından Murat Boz'la birlikte oturdukları evden taşınmıştı. İlişkiyi bitiren ise hiçbir gerekçe göstermeden Murat Boz’muş.

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Aslı Enver ile Murat Boz’un ilişkisi sürpriz şekilde sona erdi. Çiftin birlikteliği 2016’da başlamıştı. Aslı Enver, Murat Boz’un jüri üyeliği yaptığı “O Ses Türkiye”nin çekimlerine katılmış, kısa bir süre sonra sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarıyla iki ünlü ismin aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Twitter

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Aslı Enver ve Murat Boz’un ilişkisi 2017’nin mayıs ayında da sekteye uğradı. Yaşadıkları sorunlar yüzünden birlikteliklerini noktalayan ikili, ayrılığa 2 ay dayanabildi. Yeniden bir araya gelmelerinin ardından birbirlerinin aileleriyle de tanışan ikilinin evleneceklerine kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak çift sürpriz bir kararla yeniden ayrıldı. Twitter

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Aslı Enver, eşyalarını toplayarak Murat Boz’la birlikte yaşadıkları evden taşındı. İki isim, sosyal medya hesaplarında paylaştıkları, birlikte çekilmiş fotoğraflarını ise henüz silmedi. Twitter

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