Aslanlar kovaladı insanlar yedi Onlarcası telef oldu

GÜNEY AFRİKA ülkesi Botswana ve Namibya sınırındaki Chobe Nehri'nde yüzlerce bufalo bulundu. Ekipleri onlarca hayvanın neden boğulduğunu araştırırken çevredeki vatandaşlar olary yerine giderek bufaloları kesip etleri evlerine götürdü.

Aslanlar kovaladı insanlar yedi Onlarcası telef oldu

Botswana makamları, soruşturmalarına göre bufalo sürüsünün bir aslan sürüsü tarafından kovalandığını ve nehire doğru koştukları açıkladı. Bölgede pansiyon işleten görgü tanığı Simone Micheletti, bufalo sürüsünün nehrin diğer yakasını çok dik olması nedeniyle tırmanamadığını, sürüde panik çıkması nedeniyle yaşanan izdihamda hayvanların boğulduğunu anlattı.

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Aslanlar kovaladı insanlar yedi Onlarcası telef oldu

Görgü tanığı ayrıca, hiç bu kadar çok sayıda bufalonun birden boğulduğunu duymadığını da vurguladı. Botswanalı yetkililer 400 kadar bufalonun telef olduğunu tahmin ediyor. Micheletti, 1000 kadar hayvandan oluşan bufalo sürüsünün de alışılmıştan çok daha büyük olduğunu belirtti. Micheletti, olay yerinin fotoğraflarını da çekti. Önceki gece aslanların çok fazla kükrediğini aktaran Micheletti, ertesi sabah nehir kıyısına gittiğinde yüzlerce ölü bufaloyla karşılaştığını belirtti

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Aslanlar kovaladı insanlar yedi Onlarcası telef oldu

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Gece saatlerinde çok fazla bulut olduğunu anlatan görgü tanığı, bulutların ay ışığını kapatması nedeniyle bufaloların aslanları göremediği ifade etti. Botswana Çevre Bakanlığı'nın açıklamasında da Chobe Nehri'nde böyle toplu hayvan ölümlerinin sık görüldüğünü vurgularken, Micheletti bu kadar çok sayıda hayvanın boğulduğunu hiç duymadığını, duyduğu en büyük toplu boğulma vakasında 50 kadar bufalonun öldüğünü söyledi.
Yetkililerin verdiği izinle çevre halkı, boğulan bufaloları yemek için toplayıp, götürdü

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Aslanlar kovaladı insanlar yedi Onlarcası telef oldu

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