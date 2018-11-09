Aslanlar kovaladı insanlar yedi Onlarcası telef oldu

Botswana makamları, soruşturmalarına göre bufalo sürüsünün bir aslan sürüsü tarafından kovalandığını ve nehire doğru koştukları açıkladı. Bölgede pansiyon işleten görgü tanığı Simone Micheletti, bufalo sürüsünün nehrin diğer yakasını çok dik olması nedeniyle tırmanamadığını, sürüde panik çıkması nedeniyle yaşanan izdihamda hayvanların boğulduğunu anlattı.

Görgü tanığı ayrıca, hiç bu kadar çok sayıda bufalonun birden boğulduğunu duymadığını da vurguladı. Botswanalı yetkililer 400 kadar bufalonun telef olduğunu tahmin ediyor. Micheletti, 1000 kadar hayvandan oluşan bufalo sürüsünün de alışılmıştan çok daha büyük olduğunu belirtti. Micheletti, olay yerinin fotoğraflarını da çekti. Önceki gece aslanların çok fazla kükrediğini aktaran Micheletti, ertesi sabah nehir kıyısına gittiğinde yüzlerce ölü bufaloyla karşılaştığını belirtti