Aslan sakata geldi Terim isyan etti!

''MAÇA GELDİK SANMIŞTIM, SAKATA GELMİŞİZ'': Fatih Terim, maç sonunda yaptığı açıklamada sakatlıklarla ilgili de bir açıklama yaptı. Tecrübeli teknik adam sakatlıklarla ilgili ''Milli takımdan dönen arkadaşlarımız maalesef uzun yolculuklar, bazılarının 10-12 saat, 24 saat yolda olan var, oynadıkları maçlar sıkıntı yaratıyor bazen. Ki yarattı bize. Bir devrede 3 sakatlık ben uzun yıllardır görmedim. Sonuç olarak sahamızda puan kaybettik. Penaltıya kadar da sıkıntımız olmadı aslında. Ben maça geldik sanmıştım ama sakata gelmişiz'' ifadelerini kullandı.