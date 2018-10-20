Aslan sakata geldi Terim isyan etti!

Spor Toto Süper Lig'de 9'uncu haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray ile Bursaspor 1-1 berabere kaldı. Sarı kırmızılı takımın golünü 77'nci dakikada Eren Derdiyok kaydederken, Bursaspor'un golü 62'nci dakikada Aytaç Kara'dan geldi. Maça damga vuran olay ise Galatasaray'da ilk yarıda 3 oyuncunun birden sakatlanıp oyunu terk etmesi oldu.
ELLERİNİ HAVAYA KALDIRIP İSYAN ETTİ: Maça coşkulu başlayan sarı-kırmızılılar erken 3 sakatlıkla sarsıldı. Fernando, Feghouli ve Serdar Aziz sakatlanarak oyuna devam edemedi. Terim'in bu dakikadan sonra oyuna müdahale şansı kalmadı. Deneyimli teknik adam bu olaydan sonra iki elini havaya doğru kaldırarak isyan etti.
''MAÇA GELDİK SANMIŞTIM, SAKATA GELMİŞİZ'': Fatih Terim, maç sonunda yaptığı açıklamada sakatlıklarla ilgili de bir açıklama yaptı. Tecrübeli teknik adam sakatlıklarla ilgili ''Milli takımdan dönen arkadaşlarımız maalesef uzun yolculuklar, bazılarının 10-12 saat, 24 saat yolda olan var, oynadıkları maçlar sıkıntı yaratıyor bazen. Ki yarattı bize. Bir devrede 3 sakatlık ben uzun yıllardır görmedim. Sonuç olarak sahamızda puan kaybettik. Penaltıya kadar da sıkıntımız olmadı aslında. Ben maça geldik sanmıştım ama sakata gelmişiz'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bursaspor beraberliği ile 4. döneminde ligde sahasında ilk kez puan kaybetti.
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