Asla çöpe atmamanız gereken yiyecekler

Mutfakta hepimizin yaptığı bir hata bu: Sebzeleri meyveleri soyup köklerini, kabuklarını hemen çöpe atıveriyoruz. Halbuki bu kısımlarda çok besleyici maddeler gizli

Mutfakta hepimizin yaptığı bir hata bu: Sebzeleri meyveleri soyup köklerini, kabuklarını hemen çöpe atıveriyoruz. Halbuki bu kısımlarda çok besleyici maddeler gizli. Dolayısıyla hem bu besin maddelerini hem de nice zorluklarla kazandığımız paralarmızı çöpe atmış oluyoruz.

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Çöpe atılmayacak kadar kıymetli sebze meyve parçalarını sizin için araştırdık. Meğer büyüklerin "Vitamini kabuğunda" derken bir bildikleri varmış...

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Limonu salataya sıkıp kabuğunu çöpe atıyorsunuz değil mi? Yapmayın! Onun yerine limon kabuklarını rendeleyip kekten çaya, salatadan yulaf lapasına birçok tarifte lezzet verici olarak kullanabilirsiniz. Çünkü limonun kabuğu aslında meyvesinden daha besleyici. İki kaşık rendelenmiş limon kabuğunda meyvesinden 5 kat fazla C vitamini ayrıca birçok faydalı mineral bulunuyor.

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