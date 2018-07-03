Aşkın bu ne hal! Son görüntüsü içler acısı

Uzun zamandır sesi soluğu çıkmayan ve ekranlar boy göstermeyen güzel şarkıcı Aşkın Nur Yengi, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Alışveriş yaparken görüntülenen Aşkın Nur Yengi, tatil için alışveriş turuna çıkmıştı. Güzel popçu, telaşlı haliyle dikkat çekti. Uzun bir zamandır ortalıkta görünmeyen Aşkın Nur Yengi'nin kilo aldığı ise dikkatli gözlerden kaçmadı. Görenler “Aşkın bu ne hal?” demekten kendilerini alamadı.

SEZEN AKSU'NUN VOKALİSTİ: Aşkın Nur Yengi, orta öğrenimine devam ettiği sıralarda 1981 yılında Onno Tunç orkestrasında Sezen Aksu'nun vokalisti olarak çalışmaya başladı. Aşkın Nur Yengi böylece müzik hayatına sağlam bir giriş yapmış oldu.

17 YAŞINDA EUROVİSİON TÜRKİYE FİNALLERİNDE: 1987 yılında Harun Kolçak'la birlikte Grup Periyod adıyla "Güzel Şeyler Söyle" adlı şarkıyla Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finalleri'ne katıldı ancak başarılı olamadı ve o yıl Türkiye'yi Seyyal Taner temsil etti. Aynı yıl Kuşadası Altın Güvercin Şarkı Yarışması'nda "Yeniden" ve 1988 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Portakal Çiçeği", sonraki yıl Çeşme Müzik Festivali'nde "Artık Hiç Ağlama" adlı şarkılarla uluslararası platformlarda birincilik ödülleri kazandı.