Aşkım Kapışmak'ın ilişki analizi herkesi şoke etti Beyaz dondu kaldı!

Cuma geceleri Kanal D'de ekrana gelen Beyaz Show'da Beyazıt Öztürk'ün bu haftaki konukları Hülya Koçyiğit, Cenk Eren, Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ Atacan ve Aşkım Kapışmak'tı.

İletişim uzmanı Aşkım Kapışmak'ın anlık olarak yaptığı ilişki yorumu herkesi çok şaşırttı. Stüdyodaki evli bir çift ile çok kısa sohbet ederek onları detaylı olarak analiz etti ve başta Beyaz olmak üzere herkes ne diyeceğini bilemedi.

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