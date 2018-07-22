Aşkım demeyince tokat atıyordu

Adnan Oktar grubuna yönelik yapılan operasyonda yaşları 14 ile 17 arasında bulunan müştekiler yaşadıkları korkunç muameleleri tüm detaylarıyla polise anlattı.
Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda müşteki mağdurların ifadesine de başvurdu. İşte yaşları 14 ile 17 arasında değişen müştekilerin kan donduran ifadelerinden bazıları:
17 yaşındaki kız: Henüz 15 yaşındayken Adnan Oktar ile Instagram üzerinden görüşmeye başladım. Bana sürekli olarak soyunmamı söylüyordu. Ben de soyunup görüntülerimi ona gönderiyordum. Bir gün beni yanına çağırarak transparan kıyafeti giymemi istedi. 'Muayene edeceğim' deyip eliyle taciz etti. O gittikten sonra odaya Bülent ve Kartal isimli iki kişi bana cinsel istismarda bulundu.
14 yaşındaki erkek çocuk: Yetim olduğum için Adnan Oktar bana 'Yetimin malını yemek haramdır' dedi. 26 yaşındaki A. isimli bir kadın odaya girerek bana cinsel istismarda bulundu. 'Sen artık evlendin, yetimlik durumun kalmadı' diyerek tüm mallarıma el koydular.
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