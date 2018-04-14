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Askerlik yeri sorgulama E devlet şifresiyle 98/2 Mayıs celp yeri

Askerlik yeri sorgulama E devlet şifresiyle 98/2 Mayıs celp yeri

Askerlik yeri sorgulama sayfası Milli Güvenlik Bakanlığı resmi sitesinde erişime açıldı. Mayıs ayı 98/2 celp dönemi askerlik yeri sorgulaması e devlet şifresiyle yapılacak. Adaylar, Askerlik Şubesi Başkanlıklarından ise 04 Mayıs 2018 tarihine kadar askere sevk belgelerini alabilirler. Mayıs celbi askerlik sorgulaması linki haberimizde.

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Eklenme Tarihi: 14-04-2018 09:00 - Güncelleme: 14-04-2018 09:00

Askerlik yeri sorgulama sayfası MSB resmi sitesinde 13 Nisan'dan itibaren erişime açıldı. Adaylar, Askerlik Şubesi Başkanlıklarından ise 04 Mayıs 2018 tarihine kadar askere sevk belgelerini alabilirler. Mayıs ayında vatani görevini yapmak için gün sayan asker adaylarının 98/2 celp dönemi askerlik yerleri e devlet şifresiyle öğrenilecek. Askerlik yeri sorgulama linli haberimizde.

Askerlik yerleri 2018 iş takviminde de belirtildiği gibi bugün açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) daha önce yayımladığı duyuruda Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden 13 Nisan 2018 tarihinden itibaren öğrenebilecekler’ ifadelerini kullanmıştı. Peki askerlik yerleri nereden açıklandı? 98/2 Mayıs celbi nasıl sorgulanır?

ASKERLİK YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

Mayıs 2018 er celbinde sevke tabi olan yükümlüler;

a. E-Devlet'ten sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilir ve askere sevk belgelerini 03 Mayıs 2018 tarihine kadar alabilirler,

b. Askerlik Şubesi Başkanlıklarından ise 04 Mayıs 2018 tarihine kadar askere sevk belgelerini alabilirler.

E- DEVLET ÜZERİNDEN ASKERLİK YERİ SORGULAMA

Adaylar, bireysel askerlik yerlerini e Devlet sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Tıkladıkları bölümde, sayfanın üst bölümünde yer alan 'Hizmet Adı' kutucuğuna kısa dönem askerler 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama', uzun dönem askerler ise 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak. Linkin tıklanmasının ardından karşılarına çıkacak 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolayca öğrenebilecek. Bu adımların ardından ise sırasıyla, Sevk Bilgilendirmesi, Sevk Kişisel Bilgiler, Sevk Başvuru Bilgilendirme ve Sevk Belgesi bilgisi alınabilecek. Sevk belgesinde, asker adayının birliğine teslim olacağı günler ve yol izinleri bilgisi yer alacak. Belgeler, kısa bir süre içerisinde bu sistem üzerinden alınabilecek.

E DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, T.C. Kimlik numarasının yer aldığı nüfus kağıdı, evlilik cüzdanı, pasaport, ehliyet gibi belgelerden biriyle birlikte ülke içindeki PTT merkezleri ya da müdürlüklerine bizzat müracat ederek e-devletşifresini alabilir. PTT'den e-devlet şifresini alan vatandaslar, turkiye.gov.tr internet sitesini kullanarak e-devlet kapısına giriş yapabilir. Giriş yapmak için T.C Kimlik numarası ile birlikte e-devlet şifresini kutulara girerek "Gönder" seçeneğine tıklamanız gerekiyor.

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