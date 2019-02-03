Askerlik süreleriyle ilgili düzenleme geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında Yeni Askerlik Yasası ile ilgili açıklamada bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Askerlik Yasası ile ilgili "Nihai noktayı buna henüz Savunma Bakanlığımız koymadı ama 3, 6, 9, 12 gibi bir düzenlemenin üzerinde duruluyor. Kısa zamanda açıklarız. Gençlerimiz çok daha rahatlatacak, birikimi ortadan kaldıracak sistemi getiriyoruz" dedi.
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Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
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