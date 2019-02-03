Askerlik süreleriyle ilgili düzenleme geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında Yeni Askerlik Yasası ile ilgili açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Askerlik Yasası ile ilgili "Nihai noktayı buna henüz Savunma Bakanlığımız koymadı ama 3, 6, 9, 12 gibi bir düzenlemenin üzerinde duruluyor. Kısa zamanda açıklarız. Gençlerimiz çok daha rahatlatacak, birikimi ortadan kaldıracak sistemi getiriyoruz" dedi.