Askerlik şubesinde şoke eden manzara!

Burası Tayland ve burada herkes askerlik yapmak zorunda... Lise eğitimi sırasında yarımşar günle başlayıp üniversiteye kadar devam eden askerlik sürecine cinsiyet değiştirip kadın olanlar da dahil ediliyor. Tayland'da trans bireyler askerliklerinin muafiyet belgesini alarak o anları işte böyle ölümsüzleştirdi. Askerlik kura ile yapılıyor.
Çektiğiniz renge göre ya askere gidiyorsunuz ya da gitmiyorsunuz. Eğer çektiğiniz kartın rengi kırmızıysa askere gitmiyorsunuz ama eğer kartınızın siyahsa askerlik görevinizi yerine getirmek zorundasınız. Tüm dünyanın aksine farklı bir işleyişi olan Tayland'daki askerlik mevzuatı herkesi hayrete düşürüyor. İşte Tayland'ın askere alım sürecinden bazı fotoğraflar...
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