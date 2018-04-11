Askerlik şubesinde şoke eden manzara!

Burası Tayland ve burada herkes askerlik yapmak zorunda... Lise eğitimi sırasında yarımşar günle başlayıp üniversiteye kadar devam eden askerlik sürecine cinsiyet değiştirip kadın olanlar da dahil ediliyor. Tayland'da trans bireyler askerliklerinin muafiyet belgesini alarak o anları işte böyle ölümsüzleştirdi. Askerlik kura ile yapılıyor.