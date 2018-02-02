Askerlik kaç aya çıktı askerlik uzadı haberinin aslı ne?

Askerlik uzadı haberleri bir çok haber ve televizyon kanalında son dakika olarak verildi. İşin aslını Genelkurmay Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı "Yalan Haber" başlıklı açıklama ile duyurdu. Açıklamada, "Askerlik süresinin uzatıldığına dair yapılan haberler tamamen asılsızdır. Böyle bir haber doğru değildir." ifadelerine yer verildi.

Peki askerlik uzadı haberi nasıl ortaya çıktı, kaynağı neydi? : Bu noktada herkes topu birbirine atıyor. Haber ilk olarak Hürriyet Gazetesi'nde özel haber olarak çıktı. Ardından diğer haber siteleri ve kanallar da bunu son dakika olarak duyurdu.

HÜRRİYET NE DİYOR? : Hürriyet Gazetesi ise haberin kendilerine Genelkurmay antetli bir açıklama olarak geldiğini duyurdu. Hürriyet'in dediğine göre kendilerine gelen açıklama şu şekildeydi;

'Milli Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı olağanüstü hal teskere planlama toplantısı sonucu nihai kararı hafta başı resmi gazete yayını ile duyurulacaktır. Hali hazırda silah altında bulunan ER/ERBAŞ zorunlu askerlik süreleri yenilenmiş olup, bu kararın tüm silahlı kuvvetler ile milletimize hayırlı olmasını temenni ederiz. Kısa dönem askerlik görevlerinde herhangi bir değişikliğin olmadığını öncelikle bildirmeliyiz. Uzun dönem silah altı askerlerin , askerlik süreleri ise 12 ay, 4 dönem iken 18 ay, 6 dönem süresine çıkarılmış olup ikinci bir emre kadar değiştirilemeyecektir. (Ek izin süreleri tanınacaktır.)

Ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü hali göz önünde bulundurarak bu kararı yerinde ve doğru bir planlama şekli olarak gördüğümüzü ve bu neden ile hızlı adımlarla yürürlüğe girmesini temin etmiş bulunmaktayız. Bu konu ile alakalı bilgilendirme formu Genelkurmay Başkanlığı resmi sitesinden yapılacaktır. Bu kararın Türk milleti ve Mehmetçiğimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI''

HÜRRİYET : BİZ ARADIK ÖĞRENDİK

Hürriyet Gazetesi kendilerine ulaşan bu haberi TRT dahil Yeni Şafak, Star, Takvim, Sputnik, Ulusal Kanal gibi bir çok yerli ve yabancı medya kuruluşunun yayınladığına dikkat çekip işin aslını kendilerinin ortaya çıkardığın söylüyor. Verdikleri haberde 'Hürriyet'in ulaştığı Genelkurmay kaynakları bu açıklamanın yalan olduğunu bildirdi. Diğer yayın kuruluşları sahte açıklamayı yayında tutmayı sürdürürken iddianın yalan olduğunu Türkiye'ye ilk duyuran Hürriyet oldu' bilgisi yer aldı.

PEKİ İŞİN ASLI NE?



Askerlik uzadı haberinin aslı bir çok medya kuruluşunun yalan bir haber ile kandırıldığı. İşin özü haberi 'Genelkurmay antentli' kağıtta gören medya dünyası bunu kontrol etmeden verince fena halde oyuna geldi.