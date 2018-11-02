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Askerlik düşecek mi 9 ay mı oluyor güncel bilgi geldi

Askerlik düşecek mi 9 ay mı oluyor güncel bilgi geldi

Askerlik düşecek mi, tek tip askerlik ne zaman gelecek soruları bugün en çok konuşulan haberler arasında. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2-3 ay içinde askerlik güncellemesinin yapılacağını duyurdu. Peki askerlik düşecek mi, 9 ay mı olacak, kısa dönem askerlikte azalıyor mu?

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 13:00 - Güncelleme: 02-11-2018 13:00

Askerlik düşecek mi, askerlik 9 ay mı olacak soruları bugün en çok merak edilenler arasında.  Mixlli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı son açıklama ile binlerce vatandaşı heyecanlandırdı. 2 3 ay içinde askerlik uygulamasında radikal bir değişiklik yapacak. Askerlik dövizli ve klasik askerlik olarak ikiye ayrılacak. Peki askerlik süresi düşecek mi?

Bedelli askerliğin ardından milyonlarca genç 'askerlik düşecek mi?' sorusunun yanıtını arıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "2-3 ay içinde tek tip askerlik gelecek." açıklamasında bulundu. İşte yapılan açıklama.

HULUSİ AKAR'DAN TEK TİP ASKERLİK AÇIKLAMASI: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bedelli askerlik dövizli askerlik klasik askerlik ne olacak bunun sonu diyorsunuz, 2-3 aydan beri çalışma yürütülüyor henüz sonuçlanmadı tartışmalı pek çok bakanlığı ilgilendiriyor. 2-3 ay içinde bedelilidir, dövizlidir bunu gündemden çıkartıp, bir zemine kavuşturma gayretimiz sürüyor" dedi.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ: Hulusi Akar, daha önce yaptığı bir konuşmada ise yeni askerlik sisteminin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. İşte o açıklama;

Herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayan bir sistemi umuyorum yakın bir gelecekte yürürlüğe sokmaya çalışacağız. Sosyal boyutu, siyasi boyutu dahil askerlik noktasından baktığınızda neler yapabiliriz, çalışmamızı bitirmek üzereyiz. Öğretmen, hakim, doktor, akademisyen, sporcu gençlerimiz var. Onların meşguliyetlerin dikkate alarak en iyi çözüm ne olabilir diye çalışılıyor. Kısa sürede sayın Cumhurbaşkanımıza takdim edeceğiz. Yakın sürede yürürlüğe sokmaya çalışacağız.

Uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçiş konusunda hem kontenjanlar hem geçiş oranları yükseltildi.

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