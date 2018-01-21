Askerlerin üzerine çığ düştü: 5 şehit, 14 yaralı!

BİTLİS Valiliğinden, Hizan ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çığ düşmesi sonucu 5 askerin şehit olduğu, 14 askerin yaralandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, PKK'ya yönelik İncirli köyü Giriziyaret Tepe bölgesinde "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erdal Kavallı Operasyonu" düzenlendiği belirtildi.

Operasyon kapsamında saat 12.20 sularında Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı unsurlarınca icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında görevli personelin üzerine çığ düştüğü kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Çığ düşmesi sonrasında Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Üstçavuş Ferruh Kulaoğlu, Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz, jandarma uzman çavuşlar Durmuş Tek, Yüksel Kapdan ve Ali Taştepe şehit olmuştur. Jandarma Binbaşı Bülent Cantürk, Jandarma Yüzbaşı Çağlar Sakinci, Jandarma Astsubay Üstçavuş Ahmet Karademir, Uzman Jandarma Çavuş Cihan İnal, jandarma uzman çavuşlar Ümit Köse, Eyyüb Alev, Kadir Yaman, Mehmet Ali Dilek, Bülent Kılınç, Mustafa Tiryaki, Emin Keser, Taner Açıker, Yusuf Dertli ve Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Koyuncu isimli personel, hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Yaralı personel, helikopterle Bitlis ve Hizan Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Bölgeye helikopter faaliyetiyle AFAD ekibi gönderilmiş olup, arama ve kurtarma faaliyetleri devam etmektedir."

  • Güncel 21 Ocak 2018 22:25
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