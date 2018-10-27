Askerlerin nasıl donduğunu valilik açıkladı! Tunceli şehitlerine veda ağlattı

ASKERLER NASIL ŞEHİT OLDU VALİLİK AÇIKLAMASI: Tunceli Valiliği, 2 askerin şehir olduğu olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlattı. Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada askerlerin nasıl şehit olduğu ise şu şekilde izah edildi:

-''Olumsuz hava şartları nedeniyle havadan tahliye gerçekleştirlemedi. Aynı zamanda karadan yaya olarak da timimize ulaşılmaya çalışılmıştır. Sarp arazi nedeniyle havadan görüş mesafesinin kısıtlı olması sebebiyle havadan tahliye yapılamadı.''