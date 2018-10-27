Askerlerin nasıl donduğunu valilik açıkladı! Tunceli şehitlerine veda ağlattı

TUNCELİ’de donarak şehit olan asker Ferruh Dikmen ve Asım Türkel için tören düzenlenirken Tunceli Valiliği, kamuoyunun merak ettiği olayın detaylarını açıkladı.

Askerlerin nasıl donduğunu valilik açıkladı! Tunceli şehitlerine veda ağlattı

TÜRKİYE Tunceli'de yaşanan olayın üzüntüsünü yaşıyor. Uzman çavuşlar Ferruh Dikmen ve Asım Türkel, Nazımiye ilçesinde düzenlenen operasyon alanında, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle girdikleri hipotermi sonucu kaldırıldıkları Tunceli Devlet Hastanesi'nde şehit oldu. Elazığ'a getirilen şehit askerler bugün son yolculuklarına uğurlandı. Tunceli Valiliği ise kamuoyunun 'askerler nasıl dondu' sorusuna yanıt veren bir açıklama yayınladı.

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Askerlerin nasıl donduğunu valilik açıkladı! Tunceli şehitlerine veda ağlattı

Tunceli'de kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle ısı eksi 5 derecenin altına kadar indi. Bölgede operasyonda olan askerler aşırı soğuklara hazırlıksız yakalandı. Askerlerin donma tehlikesi üzerine helikopter kaldırılmak istendi ancak aşırı sis buna izin vermedi. Türkiye bölgedeki 2 askerinin donarak şehit olduğu haberini aldı. Kamuoyunda askerlerin termal kıyafetleri yok muydu sorusu gündeme gelirken valilikten açıklama geldi.

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Askerlerin nasıl donduğunu valilik açıkladı! Tunceli şehitlerine veda ağlattı

ASKERLER NASIL ŞEHİT OLDU VALİLİK AÇIKLAMASI: Tunceli Valiliği, 2 askerin şehir olduğu olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlattı. Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada askerlerin nasıl şehit olduğu ise şu şekilde izah edildi:
-''Olumsuz hava şartları nedeniyle havadan tahliye gerçekleştirlemedi. Aynı zamanda karadan yaya olarak da timimize ulaşılmaya çalışılmıştır. Sarp arazi nedeniyle havadan görüş mesafesinin kısıtlı olması sebebiyle havadan tahliye yapılamadı.''

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Askerlerin nasıl donduğunu valilik açıkladı! Tunceli şehitlerine veda ağlattı

ŞEHİTLERE VEDA : Tunceli şehitleri ise bugün son yolculuklarına uğurlandı. Şehitler için önce Tunceli'de resmi tören düzenlendi.

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