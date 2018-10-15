Askerleri taşıyan servis kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var!

Kazanın duyulması üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve ambulanslar sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.