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Askeri üsse saldırı 126 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti Taliban saldırdı

Askeri üsse saldırı 126 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti Taliban saldırdı

AFGANİSTAN'dan gelen son dakika haberi şoke etti, Taliban’ın askeri üsse yönelik düzenlediği bomba yüklü araç saldırısında en az 126 güvenlik görevlisi öldü.

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Eklenme Tarihi: 21-01-2019 16:58 - Güncelleme: 21-01-2019 16:58

AFGANİSTAN'da Taliban’ın askeri üsse yönelik sabah saatlerinde düzenlediği bomba yüklü araç saldırısında en az 126 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Taliban, Vardak eyaletinde askeri üsse bombalı araç saldırısı gerçekleştirdi. Üst düzey bir Savunma Bakanlığı yetkilisi, saldırıda en az 100 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Afgan yetkili, “Askeri eğitim merkezinde meydana gelen patlamada 126 kişi hayatını kaybetti” dedi.

Hastane kaynakları, çok sayıda yaralının olduğunu ve can kaybının artmasından ciddi şekilde endişe edildiğini açıklamıştı.

Reuters haber ajansı, patlamanın ardından silahlı iki saldırganın askeri üsse girmeyi denediğini ancak askerler tarafından vurulduğunu bildirmişti. Sabah saatlerinde 12 askerin öldüğü belirtilmişti.

Taliban örgütü saldırıları üstlenirken Reuters haber ajansı, Taliban örgütünün Katar'ın başkenti Doha'da ABD özel temsilcileriyle bugün barış görüşmeleri yaptığını 'son dakika' koduyla duyurdu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Erdal 21 Ocak 2019 17:51 Allahin laneti bu saldiriyi planlayanlaarin uzerine olsun amin

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