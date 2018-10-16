Askeri uçak düştü: 2 pilot hayatını kaybetti!

Ukrayna'nın Vinniitskaya bölgesinde Ulanov köyünde askeri eğitim sırasında Su-27 tipi bir savaş uçağı düştü. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, biri ABD'li olmak üzere 2 pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ukrayna'da 8-19 Ekim tarihleri arasında Clear Sky 2018 Askeri Havacılık Tatbikatı düzenleniyor. Tatbikata Belçika, Danimarka, Birleşik Krallık, Hollanda, Estonya, Romanya, Polonya ve ABD hava kuvvetleri katılıyor.