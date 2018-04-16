'Askeri Casusluk' savcısı Yunanistan'a kaçarken yakalandı!

İZMİR'deki "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı. Edirne’de hudut birlikleri İpsala yakınlarındaki askeri yasak bölgede yaptıkları denetim sırasında Yunanistan'a kaçmaya çalışan bir grubu yakaladı. İncelemede, şüpheliler arasında, İzmir'deki "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç'ın bulunduğu belirlendi.

DARBEDEN ÖNCE DAVA AÇILMIŞTI... Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İzmir'deki "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç hakkında, "görevde yetkiyi zincirleme kötüye kullanmak", "özel hayatın gizliliğini zincirleme ihlal ve ifşa etmek", "hakaret" gibi suçlardan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Davaya bakan Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi de firari Kılınç'ın dosyasını, yargılamanın yapılabilmesi için Yargıtay'a göndermişti.

15 TEMMUZ'DA TUTUKLANMIŞTI... İzmir merkezli ve kamuoyunda ’askeri casusluk’ adıyla bilinen gizli bilgi ve belge bulundurma davasının soruşturmasını yürüten savcı Zafer Kılınç hakkında, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırlanmıştı. Zafer Kılınç’ın, istifa eden Donanma Komutanı emekli Oramiral Nusret Güner ve kızı başta olmak üzere soruşturulan kişiler hakkındaki fişleme kayıtları ile dijital verilerdeki suçlamaları, gerçek gibi kabul edip iddianame hazırladığı belirtilmişti. 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra tutuklanan Zafer Kılınç'ın daha sonra tahliye edildiği ve yurtdışına kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı.

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL.. Savcı Zafer Kılınç ile ilgili, çeşitli bulaşıcı hastalıkları bulunan eskort kızlarla ilişkisi olan askerler hakkında, bu konuda mahkeme kararı bulunmadan, görevi olmamasına ve kanunda yer almamasına rağmen, birliklerine yazı yazıp ’Özel hayatın gizliğini ihlal’ ettiği saptaması da yapıldı. Savcı Zafer Kılınç’ın yine soruşturmada sanık olan kişilerin, cinsel içerikli özel konuşmalarını ve mesajlarını ifşa etmekle suçlanmıştı.