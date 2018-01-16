Askeri birlikler Suriye sınırına ulaştı!

Afrin operasyonu için Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gönderilen konteyner ve zırhlı araçlar ile komando birlikleri, Hatay'ın Reyhanlı ve Hassa ilçesine ulaştı. Birçok ilden yola çıkan askeri konvoylar, sıkı güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere sevk edildi. Twitter

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Şanlıurfa'da konuşlu birliklerden gönderilen askeri araçlar ve personel, zırhlı eskort eşliğinde Gaziantep'ten geçerek Hatay istikametine hareket etti. Güvenlik önlemleri altında götürülen konteyner, tank ve zırhlı personel taşıyıcıların, Suriye sınırına konuşlanan birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.



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Afrin operasyonu için Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gönderilen konteyner ve zırhlı araçlar ile komando birlikleri, Hatay'ın Reyhanlı ve Hassa ilçesine ulaştı. Birçok ilden yola çıkan askeri konvoylar, sıkı güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere sevk edildi. Twitter

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