Askeri araç kaza yaptı! Yaralı askerler var

Kaza bugün öğle saatlerinde Çaldıran- Doğubeyazıt karayolu üzerindeki Demircik Mahallesi yakınında meydana geldi. Devriye görevi yapan askeri araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada, 1'i ağır 3 asker yaralandı. Yaralı askerler olay yerine gelen ambulanslarla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma ve Bölge Eğitim Araştırma hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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