MERSİN'in Erdemli ilçesi D-400 karayolu Kocahasanlı ışıklı kavşağında meydana gelen kazada; Antalya istikametinden Erdemli yönüne gitmekte olan 33 DIK 44 plakalı askeri araç, 31 FM 764 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kontrolden çıkan askeri araç sinyalizasyon direğine çarparak durabildi.
İlk belirlemelere göre, 1 astsubay, 3 asker ile otomobilin sürücüsü kazada hafif yaralandı.
Durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralıların Erdemli Devlet Hastanesinde tedavileri ayakta sürüyor.
Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.
BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?
YORUM YAZIN Askeri araç kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var! videosuna yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER