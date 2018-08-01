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Asker sokağa indi! Ülkenin başkentinde silah sesleri...

Asker sokağa indi! Ülkenin başkentinde silah sesleri...

37 yıllık diktatörlüğün darbe ile sona erdiği Zimbabve'de, iktidar partisinin seçim zaferine karşı çıkan muhalifler başkent Harare'de polisle çatıştı. Dakikalar sonra askeri birlikler caddelerde belirdi, otomatik silahlar ateşlendi.

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Eklenme Tarihi: 01-08-2018 17:33 - Güncelleme: 01-08-2018 17:33

Zimbabve'de, iktidar partisinin seçim zaferine karşı çıkan muhalifler başkent Harare'de polisle çatıştı. Dakikalar sonra askeri birlikler caddelerde belirdi, otomatik silahlar ateşlendi. Reuters haber ajansı, bir kişinin vurularak öldürüldüğünü bildiriyor.

Zimbabve'de 37 yılın ardından yapılan ilk seçimler sonucunda, ülke karıştı. Seçimleri diktatör darbeyle Mugabe'yi deviren ve ülkenin başına geçen EmersonMnangagwa'nın partisi ZANU-PF'nin kazandığının açıklanması, muhalifleri sokağa döktü.

BİR KİŞİ ÖLDÜ... Seçim sonucuna itiraz eden Demokratik Değişim Hareketi Partisi (MDC) taraftarları, Afrika ülkesinin başkenti Harare'de polisle çatıştı. Hemen ardından, askeri birlikler caddelerde belirdi. Reuters haber ajansı, Harare üstünde orduya ait helikopterlerin uçtuğunu ve otomatik silah seslerinin duyulduğunu bildiriyor. Ajans, en az bir kişinin öldüğünü duyurdu.

Reuters ve AP, alevlerin yükseldiği sokaklar ve Mnangagwa'nın posterlerini taşlayan protestocuların fotoğraflarını geçiyor. Açıklanan sonuçlara göre, ZANU-PF 209 sandalyeli parlamentoda 109 sandalyeye ulaştı. Sandıktan 41 sandalye çıkardığı duyurulan MDC, daha önce de hile ve usulsüzlük iddialarını gündeme getirmişti.

Ülkede oy sayımı henüz bitmiş değil, 58 milletvekilini hangi partilerin kazandığı belirsizliğini koruyor. ZANU-PF'nin üçte iki çoğunlukla anayasayı değiştirebilmek için 30 sandalyeye daha ihtiyacı var.

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