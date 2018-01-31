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Asker konvoyunda patlayan silah ortalığı karıştırdı

Asker konvoyunda patlayan silah ortalığı karıştırdı

Sakarya'da Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, vatandaşlar askere gidecek arkadaşını uğurlamak için araçları ile konvoy düzenledi. Tam o sırada patlayan silah ortalığı karıştırdı.

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Eklenme Tarihi: 30-01-2018 23:27 - Güncelleme: 31-01-2018 00:49

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde asker konvoyunda eğlencenin dozunu kaçıran bir kişi, kurusıkı tabanca ile havaya ateş açınca ortalık bir anda karıştı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ile konvoydaki vatandaşlar arasında kısa süreli arbede yaşandı.

İddiaya göre, Serdivan’da düzenledikleri konvoy esnasında Soğuksu Sokak üzerinden geçmekte olan ve araçların içerisinde bulunan bir kişi kurusıkı tabanca ile havaya ateş açtı. Ateş sesi sonrasında olay yerinden geçmekte olan sivil polis ekipleri konvoyu durdurdu. Ekipler, havaya ateş eden kişiyi tespit edebilmek için konvoyda bulunan araçlardaki kişileri otomobillerinden aşağıya indirdi. O esnada vatandaşlar ile polis ekipleri arasında tartışma yaşandı.

Yaşanan tartışma sonrasında olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tartışmayı sakinleştirmek istediği sırada vatandaşlar ile kısa süreli bir arbede daha yaşandı. Kısa süren arbedenin ardından ekipler vatandaşları sakinleştirerek konvoyu olaysız bir şekilde dağıttı.

Yaşanan gergin anlar sonrasında polis ekiplerince, havaya ateş eden kişinin bulunması için inceleme başlatıldı.

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