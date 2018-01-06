  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Asker enselerinde! Gözlem noktası ilk kez paylaşıldı

Asker enselerinde! Gözlem noktası ilk kez paylaşıldı

TSK'nın İdlib'te kurulan 1 numaralı gözlem noktası, havadan görüntülendi. Şeyh Bereket Dağı'na yerleşen Türk askeri, YPG'nin kontrol ettiği Afrin'i kuş bakışı görebiliyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 06-01-2018 10:12 - Güncelleme: 06-01-2018 10:12

Türkiye Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin İdlib operasyonunda Suriye topraklarında kurduğu gözlem noktalarından birinin görüntülerini ilk kez paylaştı. Yeni yıl videosunda yer verilen Gözlem Noktası 1, Şeyh Bereket Dağı'nda.

9 Ekim'de sınırı geçen keşif timleri 13 Ekim'de Şeyh Bereket Dağı'nda söz konusu gözlem noktasını kurmuştu. Halep ve Reyhanlı arasında yer alan söz konusu dağ, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin kontrol ettiği Afrin'i kuş bakışı görüyor.

TÜRKİYE 500 ASKERLE GÖREV YAPACAK: Suriye'deki iç savaşı bitirmek için harekete geçen Türkiye, Rusya ve İran, muhaliflerin elindeki en büyük vilayet olan İdlib'e gözlemci askeri birliklerin konuşlandırılması kararını Astana'da almıştı. Halihazırda İdlib'de üç ayrı gözlem noktası bulunan Türkiye, yaklaşık 500 askerle bölgede görev yapacak.

ANKARA, AFRİN'E OPERASYON YAPACAĞINI İLAN ETTİ
 
Ankara, bugüne kadar birçok kez Afrin'deki YPG'lilere operasyon yapılabileceğini resmen ilan etti. Suriye'deki diğer çatışmasızlık bölgeleri Şam'ın yakınındaki Doğu Guta, Humus'un kuzeyindeki Rastan ve Talbise ile Ürdün sınırındaki Deraa ve Kuneytra'nın bazı yerleri.

Türkiye, Rusya ve İran, İdlib'de anlaşmaya varıldığını Eylül ayı ortasında duyurmuştu.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Asker enselerinde! Gözlem noktası ilk kez paylaşıldı haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 06 Ocak 2018 10:45 5-)(Kasas Suresi), 70. Ayet O, Allah'tır. O'ndan başka hiçbir ilah yoktur. Dünyada da ahirette de hamd O'na mahsustur. Hüküm yalnızca O'nundur. Kesinlikle O'na döndürüleceksiniz. Dini bilgiler,ayet ve hadisler ile din alimlerinin tesbitleri ortada.sünnet denilenler nafiledir.nafilelerin yerine getirilmesi zorunluluğu yoktur.dolaysiyle sünnetlerin yerine getirilmesi zorunluluğu yoktur.sünnetleri yerine getirmeyenler, müslüman değildir denilemez.müslümanlığın şartı sünnetleri yerine getirmesine bağlanamaz.müslümanlığın şartı 6 dır.içinde sünnetleri yerine getirme şartı yoktur.böyle bir şart öne sürenler,hüküm sahibinin yanlızca Allah olduğu grçeğini inkar mı ediyor?acaba sünnete mi tapıyorlar?sünnetleri,Allah ın önüne mi çıkarıyorlar?farz,vacip,müstehap,haram,mekruh,nafile hükümlerinin hepsi kur an da mevcuttur.

    CEVAP YAZ 0 2
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat