'Asker Barbie' orduda cehennemi yaşamış

Hodge, cinsiyetçi yaklaşımlar nedeniyle orduda kaldığı sürece cehennem hayatı yaşadığını söyledi.

'Asker Barbie' orduda cehennemi yaşamış

‘Asker Barbie’ olarak anılan ve 2009 İngiltere Güzeli olan Katherina Hodge, İngiltere ordusunda görev yaptığı 12 yıl boyunca erkek askerlerin kendisine saldırılarda bulunduğunu ifade etti. Hodge, cinsiyetçi yaklaşımlar nedeniyle orduda kaldığı sürece cehennem hayatı yaşadığını söyledi.

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'Asker Barbie' orduda cehennemi yaşamış

Sputnik'in haberine göre ‘asker Barbie' Katherina Hodge, 17 yaşında orduda göreve başladı ve 18 yaşında Irak'ta bölüğünden askerlerle birlikte bir militanı Basra'daki üsse götürürken kaza yaptı. Kazanın ardından eline iki tüfek alan militanın yüzüne yumruk atan Hodge, silahların düşmesine neden olup durumu kurtardı ve bu nedenle cesaret ödülü aldı. Ancak ödül almasının ardından Hodge için orduda bir cehennem hayatı başladı.

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'Asker Barbie' orduda cehennemi yaşamış

Şimdilerde 30 yaşında olan Hodge, Mirror gazetesine yaptığı açıklamada diğer kadın askerleri cesaretlendirmek için artık susmayacağını belirtti. Hodge "2018 yılındayız, kadınların bu şekilde aşağılanması kabul edilemez. Bu tamamen cinsiyetçilik" dedi.

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'Asker Barbie' orduda cehennemi yaşamış

Bölüğündeki bir grup askerin sırf kadın olduğu için ödül aldığını düşündüğünü ve bu nedenle kendisine saldırdığını söyleyen Hodge "Korkunçtu. Yanlarından geçerken bana alçakça isimler takıp fısıldayarak ‘fahişe', ‘sürtük', ‘yalancı' gibi laflar ediyorlardı.

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