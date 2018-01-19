Aşk ve seks vaadiyle insanları böyle gaspetmişler! Şok görüntüler

ADANA'da uyuşturucu, fuhuş, gasp ve yağma suçlarına karışan 'Cono Aşireti'ne yönelik düzenlenen operasyonun polis kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sivil polislerin engelli görünümünde mahalleye gidip, çeteyi 3 ay boyunca takip ettiği bazı bölgelerde de kamerayla görüntü çektiği anlaşıldı. Takip sırasında, elde edilen görüntülere göre, yol kenarına çıkıp otostop yapan Cono Aşireti''ne mensup genç kadınlar, durdurdukları sürücüleri cinsel birliktelik için kandırıp, oturdukları mahalleye götürüyor. Bu sırada sorun çıkmaması için 3 ayrı araçla takip ediliyor. Mahalleye girince etrafı çevrilen araç sürücüsünün üzerindeki tüm para ve değerli eşyası gasp ediliyor.