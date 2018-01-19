Aşk ve seks vaadiyle insanları böyle gaspetmişler! Şok görüntüler

Aşk ve seks vaadiyle insanları böyle gaspetmişler! Şok görüntüler

ADANA'da uyuşturucu, fuhuş, gasp ve yağma suçlarına karışan 'Cono Aşireti'ne yönelik düzenlenen operasyonun polis kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sivil polislerin engelli görünümünde mahalleye gidip, çeteyi 3 ay boyunca takip ettiği bazı bölgelerde de kamerayla görüntü çektiği anlaşıldı. Takip sırasında, elde edilen görüntülere göre, yol kenarına çıkıp otostop yapan Cono Aşireti''ne mensup genç kadınlar, durdurdukları sürücüleri cinsel birliktelik için kandırıp, oturdukları mahalleye götürüyor. Bu sırada sorun çıkmaması için 3 ayrı araçla takip ediliyor. Mahalleye girince etrafı çevrilen araç sürücüsünün üzerindeki tüm para ve değerli eşyası gasp ediliyor.

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Aşk ve seks vaadiyle insanları böyle gaspetmişler! Şok görüntüler

Adana genelinde son dönemlerde artan 'aşk vaadiyle' dolandırıcılık olaylarının artması üzerine, Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatla 'Cono Aşireti' olarak bilenen kişilere 12 Ocak'ta bin polisle şafak baskını düzenledi.

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Aşk ve seks vaadiyle insanları böyle gaspetmişler! Şok görüntüler

39 eve 17 zırhlı araç, 2 detektör köpeği ile yapılan eş zamanla operasyona 1 helikopter ve 2 drone da havadan destek verdi. Ekipler, dolandırıcılıktan elde edilen 150 bin lira para, 50 bin lira değerinde altın ve satışa hazır esrar ele geçirdi.

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Aşk ve seks vaadiyle insanları böyle gaspetmişler! Şok görüntüler

POLİS ENGELLİ GİBİ DAVRANDI: 'Cono Aşireti'ne yönelik düzenlenen operasyonun polis kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sivil polislerin engelli görünümünde mahalleye gidip, çeteyi 3 ay boyunca takip ettiği bazı bölgelerde de kamerayla görüntü çektiği anlaşıldı.

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