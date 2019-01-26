Aşk ve Mavi'de oynuyordu Halka dizisinde katıldı

TRT1’nin Es Film imzalı polisiye dizisi Halka, sürükleyici konusu ve zengin prodüksiyonuyla son dönemde ekranın adından en çok söz ettiren projelerinin başında geliyor. Usta yönetmen Volkan Kocatürk’ün imza attığı dizi, geçen salı akşamı ikinci bölümüyle seyirciyle buluştu.

Nazan Kesal, Ahmet Mümtaz Taylan, Burak Sergen, Funda İlhan ve Serhat Midyat gibi usta isimleri genç kuşağın öne çıkan yıldızları Serkan Çayoğlu, Hande Erçel, Kaan Yıldırım ve Hazal Subaşı’yla buluşturan ‘Halka’ya son olarak Uğur Uzunel de katıldı.