Aşk ve Mavi'de oynuyordu Halka dizisinde katıldı

TRT1 ekranlarında başlayan Halka dizisine taze kan geliyor. Aşk ve Mavi'de İsmet Görekçi karakterini oynayan Uğur Uzunel, Halka dizinde 'Bolpaşa Şener' rolünü oynayacak.

Aşk ve Mavi'de oynuyordu Halka dizisinde katıldı

TRT1’nin Es Film imzalı polisiye dizisi Halka, sürükleyici konusu ve zengin prodüksiyonuyla son dönemde ekranın adından en çok söz ettiren projelerinin başında geliyor. Usta yönetmen Volkan Kocatürk’ün imza attığı dizi, geçen salı akşamı ikinci bölümüyle seyirciyle buluştu.

18
Aşk ve Mavi'de oynuyordu Halka dizisinde katıldı

Nazan Kesal, Ahmet Mümtaz Taylan, Burak Sergen, Funda İlhan ve Serhat Midyat gibi usta isimleri genç kuşağın öne çıkan yıldızları Serkan Çayoğlu, Hande Erçel, Kaan Yıldırım ve Hazal Subaşı’yla buluşturan ‘Halka’ya son olarak Uğur Uzunel de katıldı.

28
Aşk ve Mavi'de oynuyordu Halka dizisinde katıldı

Üç sezon ‘Aşk ve Mavi’ dizisinde ‘İsmet Göreçki’ karakterine hayat veren Uzunel, ‘Halka’nın ekibine 3. bölümde dahil olacak. Uzunel, senaryosunu Aziz Tuna C., Selim Bener ve Ali Demirel’in yazdığı ‘Halka’da ‘Bolpaşa Şener’ rolünü oynayacak.

38
Aşk ve Mavi'de oynuyordu Halka dizisinde katıldı

Aynı zamanda ‘Herkesin Bildiği Sırlar’ adlı tiyatro oyununa da hazırlanan Uğur Uzunel, ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinin kadrosuna katılan partneri Gözde Okur’la da salı akşamları rakip olacak.

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro