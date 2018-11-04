Aşk ve Mavi'de flaş ayrılık haberi! Bakın kim diziden ayrılıyor?

Aşk ve Mavi ATV ekranlarında ilgiyle izlenen dizilerden biri oldu. 2 Sezondur devam eden ve reyting listelerinde yüz güldüren dizi başrol oyuncusu Emrah'ın ayrılışı ile kan kaybetmişti. Peki yeni bölümde diziden bir oyuncu daha mı ayrılıyor?