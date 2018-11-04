Aşk ve Mavi'de flaş ayrılık haberi! Bakın kim diziden ayrılıyor?

Aşk ve Mavi ATV ekranlarında ilgiyle izlenen dizilerden biri oldu. 2 Sezondur devam eden ve reyting listelerinde yüz güldüren dizi başrol oyuncusu Emrah'ın ayrılışı ile kan kaybetmişti. Peki yeni bölümde diziden bir oyuncu daha mı ayrılıyor?
Aşk ve Mavi dizisinin 77. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Diziden ayrılan Emrah'ın yerine Aşk ve Mavi'ye katılan Keremcem'in canlandırdığı Yaman karakteri konaktaki tüm dengeleri değiştirdi.
Aşk ve Mavi'nin 77. yeni bölümünde ise Yaman'ın fit vücudunu gören Birgül bayılıyor! Yaman'ı Mavi'yle samimi şekilde gören Yüksel ise çılgına dönüyor. Aşk ve Mavi'de Yüksel kimi öldürüyor? Cemal'in ise Elmas'ın başına silah dayayarak 'Son duanı et' demesi dikkat çekti. Cemal Elmas'ı öldürüyor mu?
Aşk ve Mavi dizisi 2 Kasım Cuma akşamı 76. son bölümüyle ATV'de ekrana geldi. Aşk ve Mavi'nin son bölümünde, yıllar sonra ortaya çıkan Yaman konaktaki tüm dengeleri değiştirdi.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER