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Aşk ve Mavi yeni bölümü bu akşam var mı ne zaman yayınlanacak

Aşk ve Mavi yeni bölümü bu akşam var mı ne zaman yayınlanacak

Aşk ve Mavi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak bu akşam var mı? 5 Ocak 2018 cuma günü ATV yayın akışına bakıldığında Aşk ve Mavi dizisinin çıkartıldığını görüyoruz. Peki Aşk ve Mavi yeni bölüm ne zaman ekrana gelecek?

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Eklenme Tarihi: 05-01-2018 17:19 - Güncelleme: 05-01-2018 17:19

ATV'nin Cuma akşamları ilgi ile izlenen dizisi Aşk ve Mavi'nin yeni bölümü kanal tarafından yayın akışından çıkartıldı. Şimdi de dizinin müdavimleri 5 Ocak Cuma akşamı Emrah'ın dizisi Aşk ve Mavi'nin olup olmadığını merak ediyor. Peki Aşk ve Mavi 5 Ocak Cuma akşamı neden yayınlanmıyor? Gelin sebebine birlikte bakalım.

ATV'nin sevilen dizisi Aşk ve Mavi'nin bu akşam yeni bölümü yayınlamayacak. ATV'nin Aşk ve Mavi'yi yayınlanmama nedeni ise yılbaşı haftasına denk gelmesi. Tüm yılbaşı haftası boyunca kanallar dizilerini yayınlamayı tercih etmedi. Peki başrollerinde Emrah ve Burcu Kıratlı'nın yer aldığı Aşk ve Mavi'nin yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

AŞK VE MAVİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? Bu akşam yayınlanmayacak olan Aşk ve Mavi'nin 48. bölümü 12 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek.

AŞK VE MAVİ'NİN YAYINLANAN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Mavi ve Ali, konaktan ayrılarak kendilerine yeni bir hayat kurmaya karar verirler. Mavi, Hasibe'yi de yanlarına alır. Refika bu duruma çok bozulsa da, Hasibe'nin Mavi ve Ali'nin yanında yaşamasına karşı koyamaz. Faysal, Pembe'nin de yardımıyla Göreçkiler'i bitirecek planın son aşamasına gelmiştir. Ali, başlarına geleceklerden habersiz, Faysal'a bilgi uçuran kişiyi bulmaya çalışmaktadır.

AŞK VE MAVİ'NİN 12 OCAK CUMA AKŞAMI YAYINLANACAK YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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