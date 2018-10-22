Aşk ve Mavi dizisinin başrolü Duygu Kıratlı Sinan Akçıl ile yakalandı!

ATV ekranlarında yayınlanan Aşk ve Mavi dizisinin güzel oyuncusu Burcu Kıratlı, önceki gün Nişantaşı'nda Sinan Akçıl ile objektiflere takıldı.

Aşk ve Mavi dizisinin başrolü Duygu Kıratlı Sinan Akçıl ile yakalandı!

Bir süre önce kendisi gibi oyuncu sevgilisi Furkan Palalı'dan ayrılan Aşk ve Mavi dizisinin başrol oyuncusu Burcu Kıratlı, önceki akşam şarkıcı Sinan Akçıl ile bir mekanın çıkışında objektiflere yakalandı.

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Aşk ve Mavi dizisinin başrolü Duygu Kıratlı Sinan Akçıl ile yakalandı!

"HADİ YA! OLAMAZ!": Bir arkadaşlarının davetiyle mekanda vakit geçiren Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, bir anda flaşların patlamasıyla şoke oldu. İkiliden Sinan Akçıl, "Hadi ya! Olamaz" şeklinde tepki verdi.

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Aşk ve Mavi dizisinin başrolü Duygu Kıratlı Sinan Akçıl ile yakalandı!

APAR TOPAR ARACA BİNDİLER: Muhabirlerin ısrarlarına rağmen aşk sorularını yanıtsız bırakan ikili, apar topar Akçıl'ın aracıyla mekandan ayrıldı.

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Aşk ve Mavi dizisinin başrolü Duygu Kıratlı Sinan Akçıl ile yakalandı!

BURCU KIRATLI KİMDİR?: Diriliş Ertuğrul, Su ve Ateş, Bizim Hikaye isimli projelerde boy gösteren Burcu Kıratlı, 23 Temmuz 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokul öğrenimini Ata Koleji'nde, orta okul öğrenimini BJK Koleji'nde, lise öğrenimini ise Bebek Yeni Yıldız Koleji'nde tamamlayarak Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden lisans derecesi ile mezun olmuştur.

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