Aşk ve Mavi dizisinin başrolü Duygu Kıratlı Sinan Akçıl ile yakalandı!

ATV ekranlarında yayınlanan Aşk ve Mavi dizisinin güzel oyuncusu Burcu Kıratlı, önceki gün Nişantaşı'nda Sinan Akçıl ile objektiflere takıldı.

Bir süre önce kendisi gibi oyuncu sevgilisi Furkan Palalı'dan ayrılan Aşk ve Mavi dizisinin başrol oyuncusu Burcu Kıratlı, önceki akşam şarkıcı Sinan Akçıl ile bir mekanın çıkışında objektiflere yakalandı. Twitter

Facebook

Google Plus

1 12

"HADİ YA! OLAMAZ!": Bir arkadaşlarının davetiyle mekanda vakit geçiren Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, bir anda flaşların patlamasıyla şoke oldu. İkiliden Sinan Akçıl, "Hadi ya! Olamaz" şeklinde tepki verdi. Twitter

Facebook

Google Plus

2 12

APAR TOPAR ARACA BİNDİLER: Muhabirlerin ısrarlarına rağmen aşk sorularını yanıtsız bırakan ikili, apar topar Akçıl'ın aracıyla mekandan ayrıldı. Twitter

Facebook

Google Plus

3 12