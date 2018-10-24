Aşk ve Mavi dizisine veda eden Emrah tası tarağı toplayıp İstanbul'u terk etti

ATV ekranlarında yayınlanan Aşk ve Mavi dizisinde canlandırdığı Ali karakterinin ölümüyle diziye veda eden Emrah, önceki gün eşi Sibel Erdoğan ile Nişantaşı'nda görüntülendi. İstanbul'u terk eden Emrah bakın nereye yerleşti.

Aşk ve Mavi dizisine veda eden Emrah tası tarağı toplayıp İstanbul'u terk etti

Aşk ve Mavi dizisinde Ali karakterini canlandıran Emrah, dizinin son bölümünde ölerek diziye veda etmişti. Emrah önceki gün eşi Sibel Erdoğan ile Nişantaşı'nda görüntülendi.

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Aşk ve Mavi dizisine veda eden Emrah tası tarağı toplayıp İstanbul'u terk etti

''ARTIK KIŞIN DA ORADAYIZ'': Bir AVM'nin çıkışında gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Emrah, Bodrum’a yerleştiklerini söyledi. Emrah, “Bu zamana kadar yaz aylarını Bodrum’da geçiriyorduk ama artık kışın da oradayız. İstanbul’a sadece işimiz olduğunda geliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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Aşk ve Mavi dizisine veda eden Emrah tası tarağı toplayıp İstanbul'u terk etti

Emrah'ın Aşk ve Mavi dizisine veda etmesinin ardından uzun süredir ekranlarda görmediğimiz Keremcem, Yaman karakteriyle diziye dahil olacağı açıklandı.

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Aşk ve Mavi dizisine veda eden Emrah tası tarağı toplayıp İstanbul'u terk etti

ALİ NASIL ÖLDÜ?: Cemal, kavga ettiği Ali'yi yanlışlıkla öldürdü. Cemal, boğazını sıkan Ali'yi ittirdi ve kafasını taşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ali öldü.

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