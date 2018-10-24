Aşk ve Mavi dizisine veda eden Emrah tası tarağı toplayıp İstanbul'u terk etti

''ARTIK KIŞIN DA ORADAYIZ'': Bir AVM'nin çıkışında gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Emrah, Bodrum’a yerleştiklerini söyledi. Emrah, “Bu zamana kadar yaz aylarını Bodrum’da geçiriyorduk ama artık kışın da oradayız. İstanbul’a sadece işimiz olduğunda geliyoruz.” ifadelerini kullandı.