Aşk ve Mavi dizisinden apar topar ayrılmıştı! Emrah bombayı patlattı

ATV'de yayınlanan büyük ses getiren dizi Aşk ve Mavi'nin başrol oyuncusu Emrah, istediği zam yapımcılar tarafında reddedilince diziden apart topar ayrılma kararı almıştı.

Aşk ve Mavi dizisinden apar topar ayrılmıştı! Emrah bombayı patlattı

ATV ekranlarını kasıp kavuran ve yayınlandığı gün zirveyi kimseye kaptırmayan dizisi Aşk ve Mavi'nin başrol oyuncusu Emrah, zam istemiş istediği rakam yapımcılar tarafından çok yüksek bulununca da diziden apar topar ayrılma kararı almıştı.

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Aşk ve Mavi dizisinden apar topar ayrılmıştı! Emrah bombayı patlattı

Dizide ayrıldıktan sonra çekimler bir süre durmuş ve yapımcılar yola sevilen şarkıcı Keremcem ile devam etme kararı almıştı. Fakat Emrah'ın ayrılmasından sonra reytingler gidere düşmüş ve dizi final kararı almıştı.

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Aşk ve Mavi dizisinden apar topar ayrılmıştı! Emrah bombayı patlattı

ALİ NASIL ÖLMÜŞTÜ: Emrah'ın kadrodan çıkacağı netleşinde senaryo değişmişti. Cemal, kavga ettiği Ali'yi yanlışlıkla öldürmüştü. Cemal, boğazını sıkan Ali'yi ittirmiş ve kafasını taşa çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle Ali ölmüş ve Emrah diziye veda etmişti.

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Aşk ve Mavi dizisinden apar topar ayrılmıştı! Emrah bombayı patlattı

TASI TARAĞI TOPLAYIN GİTTİ: Diziden ayrıldıktan sonra Emrah, Bodrum’a yerleştiklerini söyledi. Emrah, “Bu zamana kadar yaz aylarını Bodrum’da geçiriyorduk ama artık kışın da oradayız. İstanbul’a sadece işimiz olduğunda geliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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