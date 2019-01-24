Aşk ve Mavi dizisinden apar topar ayrılmıştı! Emrah bombayı patlattı

ATV ekranlarını kasıp kavuran ve yayınlandığı gün zirveyi kimseye kaptırmayan dizisi Aşk ve Mavi'nin başrol oyuncusu Emrah, zam istemiş istediği rakam yapımcılar tarafından çok yüksek bulununca da diziden apar topar ayrılma kararı almıştı.
Dizide ayrıldıktan sonra çekimler bir süre durmuş ve yapımcılar yola sevilen şarkıcı Keremcem ile devam etme kararı almıştı. Fakat Emrah'ın ayrılmasından sonra reytingler gidere düşmüş ve dizi final kararı almıştı.
TASI TARAĞI TOPLAYIN GİTTİ: Diziden ayrıldıktan sonra Emrah, Bodrum’a yerleştiklerini söyledi. Emrah, “Bu zamana kadar yaz aylarını Bodrum’da geçiriyorduk ama artık kışın da oradayız. İstanbul’a sadece işimiz olduğunda geliyoruz.” ifadelerini kullandı.
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