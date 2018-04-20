Aşk ve Mavi 63. bölüm fragmanı son bölüm nefes kesti

ATV'de cuma akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Aşk ve Mavi dizisi, yayınlanan son bölümüyle yine izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Herkes şimdiden Aşk ve Mavi dizisinin 63. yeni bölüm fragmanını aramaya başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Mavi'nin Faysal'a doğrulttuğu silah boştur. Faysal önlemini almış, Mavi'nin bu hamlesini boşa çıkarmıştır. Zorla da olsa Mavi'yi hastaneye götürür. Testlerden Mavi'nin hamile olduğu sonucu çıkar. Faysal bu bilgiyi Mavi'ye söylemez. Ali'ye dönmesinden korkmaktadır. Ali, tüm bunlardan habersiz Hasibe'nin de yardımıyla Mavi'yle görüşmeye çalışır. Faysal, Mavi'nin bebeğini düşürmesi için bir yol ararken Elmas'tan yardım ister. Elmas bir yandan Refika'yı ölüme iterken bir yandan da yardım etmeye karar verir.

AŞK VE MAVİ 63. BÖLÜM FRAGMANI: Aşk ve Mavi 63. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Aşk ve Mavi 63. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizden izleyebilirsiniz.