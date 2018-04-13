Aşk ve Mavi 62. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

ATV'de cuma akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Aşk ve Mavi dizisi, yayınlanan son bölümüyle yine izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Herkes şimdiden Aşk ve Mavi dizisinin 62. yeni bölüm fragmanını aramaya başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Mavi'nin, Faysal'la birlikte gittiğini gören Ali deliye döner. Faysal'ın evine gider ve Mavi'ye bunun nedenini sorar. Mavi, Ali'yi kendinden uzaklaştırmak için istediği hayatı kendisine ancak Faysal'ın verebileceğini söyler. Göreçkiler, konağa geri dönmenin sevincini yaşarken Elmas, planını ince ince işlemekte ve Refika'yı her geçen gün ölüme bir adım daha yaklaştırmaktadır. Mavi, Faysal'ın evinde adeta bir hapis hayatı sürmektedir. Buna devam edemeyeceğine karar verir ve evden ayrılmak ister. Ancak Faysal karşısına dikilir. Mavi için iki seçenek vardır: Ya bu eziyeti çekecektir ya da hayatını cehenneme çeviren Faysal'ı ortadan kaldıracaktır.

AŞK VE MAVİ 62. BÖLÜM FRAGMANI: Aşk ve Mavi 62. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Aşk ve Mavi 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren buradan izleyebilirsiniz.