Aşk ve Mavi 61. bölüm fragmanı son bölüm nefes kesti

ATV'de cuma akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Aşk ve Mavi dizisi, yayınlanan son bölümüyle yine izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Herkes şimdiden Aşk ve Mavi dizisinin 61. yeni bölüm fragmanını aramaya başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Mavi'nin, Faysal'ın teklifini kabul etmekten başka bir şansı yoktur. Faysal, Mavi'yi çaresiz durumda bırakmıştır. Mavi, Ali'ye gider ve boşanmakta kararlı olduğunu söyler. Ali, çok üzülür. Mavi'nin söylemediği bir şeyler olduğunu düşünmektedir ama Mavi, Faysal'ın teklifinden hiç söz edemez. Başta Demirhan olmak üzere tüm sevdiklerinin hayatı söz konusudur. Adliye çıkışında Ali son kez Mavi'yle konuşmak için Hasibe'nin evine geldiğinde gördüğü şeye inanamaz.

AŞK VE MAVİ 61. BÖLÜM FRAGMANI: Aşk ve Mavi 61. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Aşk ve Mavi 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren buradan izleyebilirsiniz.