Aşk ve Mavi 60. bölüm fragmanı nefesler tutulacak

ATV'de cuma akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Aşk ve Mavi dizisi, yayınlanan son bölümüyle yine izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Herkes şimdiden Aşk ve Mavi dizisinin 60. yeni bölüm fragmanını aramaya başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Safiye'nin bebeği bıraktığı kulübe yanar. Bebeğin öldüğünü sanan Fatma ve Safiye yıkılırlar. İtfaiye gelip yangını söndürdüğünde Demirhan'ın içeride olmadığı anlaşılır. Demirhan, kayıptır. Mavi, yengesinin yerini sakladığı için Demirhan'ın kaybolmasından Ali'yi sorumlu tutar. Ali'ye çok kızgındır ve boşanma davası açar. Ali, itiraz etmez ve Mavi'nin getirdiği belgeleri imzalar. Başta Ali ve Cemal olmak üzere herkes Demirhan'ı aramaktadır. Safiye, yıllar önce Refika'nın yaşadığı konakta hizmetçilik yapan Elmas'tan yardım ister. Elmas'ın ortaya çıkması Refika'yı rahatsız eder. Refika, yıllar önce gizlenmiş sırların ortaya çıkmasından endişe etmektedir. Mavi, Ali'yi affedip boşanma davasını geri çekmeye karar verdiğinde karşısına Faysal çıkar. Mavi'ye korkunç bir teklifte bulunur.

AŞK VE MAVİ 60. BÖLÜM FRAGMANI: Aşk ve Mavi 60. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Aşk ve Mavi 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren buradan izleyebilirsiniz.