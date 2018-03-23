Aşk ve Mavi 59. bölüm fragmanı son bölüm ekrana kilitledi

ATV'de cuma akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Aşk ve Mavi dizisi, yayınlanan son bölümüyle yine izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Herkes şimdiden Aşk ve Mavi dizisinin 59. yeni bölüm fragmanını aramaya başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Safiye Demirhan'ı kaçırıp bağ evine saklanır. Fatma oğlunun kaybolmasının acısıyla yıkılır. İki aile her yerde Safiye'yle Demirhan'ı ararken Ali onları bulur. İsmet'e hamile olduğunu söyleyen Pembe bu yalanı çok uzun süre saklayamayacaktır. İsmet'in doktora gitmesiyle gerçek ortaya çıkar. Bu arada Faysal, Ali'nin Demirhan'ın yerini bildiği halde söylemediği bilgisini Mavi'ye verir. Ali'nin yalanı yüzünden yıkılan Mavi ve ailesi bağ evine gittiklerinde dehşete düşerler. Demirhan'ın içinde olduğu kulübe yanmaktadır.

AŞK VE MAVİ 59. BÖLÜM FRAGMANI: Aşk ve Mavi 59. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Aşk ve Mavi 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden izleyebilirsiniz.