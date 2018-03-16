Aşk ve Mavi 58. bölüm fragmanı son bölüm ekrana kilitledi

ATV'de cuma akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Aşk ve Mavi dizisi, yayınlanan son bölümüyle yine izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Herkes şimdiden Aşk ve Mavi dizisinin 58. yeni bölüm fragmanını aramaya başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Cemal'in Servet'le iş birliği yaparak Demirhan'ı Fatma'dan çaldığı ortaya çıkar. Fazıl, Cemal'e karşı çok öfkelidir. Cemal'i evden kovar. Cemal'in bebeği çalması Mavi ve Ali'nin arasını da açar. Mavi, eve dönmekten vazgeçer. Fatma, bebeğine kavuştuğu için çok mutludur. Ama bu mutluluk uzun sürmez. Safiye, Demirhan'ı geri alabilmek için bir plan yapar.

AŞK VE MAVİ 58. BÖLÜM FRAGMANI: Aşk ve Mavi 58. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Aşk ve Mavi 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden izleyebilirsiniz.