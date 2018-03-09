Aşk ve Mavi 57. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

ATV'de cuma akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Aşk ve Mavi dizisi, yayınlanan son bölümüyle yine izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Herkes şimdiden Aşk ve Mavi dizisinin 57. yeni bölüm fragmanını aramaya başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Safiye'nin teslim olması ve itirafı Göreçkiler'i şaşkına çevirir. Ali, Cemal ve Safiye'nin kendilerinden ne saklandığını öğrenmek ister. Cemal, Faysal'ın teklifini söylediğinde Ali, abisine büyük bir öfke duyar ve Faysal'la hesaplaşmak ister. Mavi ve Cemal onu durdurmaya çalışırlar. Mavi ve Ali tekrar bir araya gelmişlerdir. Mavi, Göreçkiler'in yanına dönmeye karar verir. Pembe'nin keşfettiği büyük sır yeni kavgalara, ayrılıklara ve büyük bir yıkıma sebep olacaktır.

AŞK VE MAVİ 57. BÖLÜM FRAGMANI: Aşk ve Mavi 57. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Aşk ve Mavi 57. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman buradan izleyebilirsiniz.